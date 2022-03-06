«Ференцварош» Черчесова обыграл «Кишварду» с 3-го места и с 5-очковым отрывом лидирует в Венгрии

«Ференцварош» под руководством укрепил лидерство в чемпионате Венгрии.

Сегодня команда из Будапешта обыграла «Кишварду» (2:1) в 23-м туре, победный гол был забит на 1-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря действиям полузащитника Токмака Нгена.

осталась в таблице на третьем месте с 41 очком, также поражение потерпела , идущая второй, – у нее тоже 41 балл.

занимает в высшей лиге Венгии первое место с 46 очками.

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