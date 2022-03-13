Лука Каттани: «Спартак» должен быть сильнее странностей ВАР. Мы играли гораздо лучше «Краснодара», доминировали весь матч»

Спортивный директор «Спартака» оценил игру с «Краснодаром».

подвел итоги матча 21-го тура против «быков» (1:2).

– Какая ситуация с легионерами в «Спартаке» сейчас?

– У нас все хорошо, футболисты играют. Сейчас в раздевалке я не увидел игроков, которые сидят на чемоданах. Я увидел ребят, которые очень злы, потому что проиграли сегодня.

– Вы не считаете, что такую команду, из которой уехали 9 легионеров, нужно обыгрывать?

– Я с вами полностью согласен. Считаю, что сегодня «Спартак» играл гораздо лучше, мы доминировали на протяжении всего матча.

Результатом мы совершенно недовольны. Нам однозначно нужно прибавлять. Мы должны быть сильнее этих странностей ВАР, – сказал Каттани.

Два гола «Спартака» отменили в игре с «Краснодаром» после ВАР – из-за офсайда и руки у Николсона. Кукуляк поставил пенальти в ворота «быков»

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