Два гола «Спартака» отменили в игре с «Краснодаром» после ВАР – из-за офсайда и руки у Николсона. Кукуляк поставил пенальти в ворота «быков»

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Судья отменил два гола «Спартака» в матче с «Краснодаром».

Главный арбитр встречи 21-го тура РПЛ Евгений Кукуляк  не засчитал два взятия ворот с участием форварда красно-белых Шамара Николсона. Оба раза ему помогла система ВАР.

На 11-й минуте ямайский футболист отдал голевой пас на Зелимхана Бакаева, но у Шамара в итоге был зафиксирован офсайд.

На 56-й минуте Николсон забил сам, но гол отменили из-за того, что нападающий подыграл себе рукой.

Отметим, что в конце первого тайма Кукуляк назначил пенальти, реализованный «Спартаком», после попадания мяча в руку Владимиру Ильину после сэйва Матвея Сафонова.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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