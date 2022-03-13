Два гола «Спартака» отменили в игре с «Краснодаром» после ВАР – из-за офсайда и руки у Николсона. Кукуляк поставил пенальти в ворота «быков»

Судья отменил два гола в матче с .

Главный арбитр встречи 21-го тура РПЛ Евгений Кукуляк не засчитал два взятия ворот с участием форварда красно-белых . Оба раза ему помогла система ВАР.

На 11-й минуте ямайский футболист отдал голевой пас на , но у Шамара в итоге был зафиксирован офсайд.

На 56-й минуте Николсон забил сам, но гол отменили из-за того, что нападающий подыграл себе рукой.

Отметим, что в конце первого тайма Кукуляк назначил пенальти, реализованный «Спартаком», после попадания мяча в руку после сэйва Матвея Сафонова.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»