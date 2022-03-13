Джикия назвал ужасным судейство матча «Спартак» – «Краснодар»: «Двойные стандарты какие-то»

раскритиковал работу бригады арбитров под руководством Евгения Кукуляка.

«Спартак» уступил (1:2) в 21-м туре в результате удара полузащитника с пенальти на 86-й минуте. По ходу матча были отменены два гола красно-белых.

– Как оцените судейство?

– Ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное.

– Вы пытались контактировать с арбитром?

– Сегодня ему было без разницы.

Какие-то двойные стандарты были, я считаю, – заявил защитник .