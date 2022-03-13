Джикия назвал ужасным судейство матча «Спартак» – «Краснодар»: «Двойные стандарты какие-то»

Георгий Джикия раскритиковал работу бригады арбитров под руководством Евгения Кукуляка.
«Спартак» уступил «Краснодару» (1:2) в 21-м туре РПЛ в результате удара полузащитника Эдуарда Сперцяна с пенальти на 86-й минуте. По ходу матча были отменены два гола красно-белых.
– Как оцените судейство?
– Ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное.
– Вы пытались контактировать с арбитром?
– Сегодня ему было без разницы.
Какие-то двойные стандарты были, я считаю, – заявил защитник «Спартака».