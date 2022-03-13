Ваноли про 1:2 с «Краснодаром»: «Спартак» еще не команда. Такие матчи нельзя проигрывать»

подвел итоги матча «Спартака» с (1:2) в 21-м туре .

«Команде нужно прибавлять психологически. С «Динамо» мы перестали играть, имея численное преимущество. Такие матчи, как сегодня, нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой, они оправдались.

Не знаю, почему не использовали ВАР при назначении пенальти. Но мы не должны искать отговорок. Надо работать и прибавлять.

Мы еще не команда. Не можем играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть», – сказал главный тренер .

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