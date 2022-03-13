Лука Каттани: «Я недоволен судейством и ВАР. Не согласен со штрафным, с которого забили «Спартаку», и пенальти не было»

Спортивный директор «Спартака» недоволен работой ВАР в матче с «Краснодаром».

после матча 21-го тура против «быков» (1:2) раскритиковал бригаду судей во главе с Евгением Кукуляком.

– Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы. Могу отметить нашу работу.

Но я недоволен сегодня работой ВАР. Я не согласен со штрафным, с которого нам забили.

В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие ВАР проверяет очень тщательно, а эпизоды нашего соперника – нет.

– К «Спартаку» относятся предвзято?

– Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня, – сказал Каттани.

Два гола «Спартака» отменили в игре с «Краснодаром» после ВАР – из-за офсайда и руки у Николсона. Кукуляк поставил пенальти в ворота «быков»

4 судейских выбора, решивших исход «Спартак» – «Краснодар». Видите ошибки?