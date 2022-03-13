Месси 8 раз попал в каркас ворот в этом сезоне – больше всех в топ-5 лиг Европы

Теги Бордо ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси пробил в штангу ворот «Бордо» в конце матча 28-го тура чемпионата Франции.

Форвард на 87-й минуте мог забить четвертый гол «ПСЖ» в этом матче, однако с линии полукруга у штрафной площади ударил прямо в стойку.

На счету аргентинца 8 попаданий в каркас ворот в текущем сезоне – больше всех среди футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.

За 18 игр в Лиге 1 Месси забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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