Кимпембе о свисте фанатов «ПСЖ»: «Понимаем их разочарование и ненависть. Мы тоже расстроены, это удар по самооценке»

прокомментировал свист фанатов в адрес «ПСЖ» перед игрой с .

Болельщики парижан до начала матча 28-го тура Лиги 1 освистали всех футболистов, кроме форварда Килиана Мбаппе. Это, вероятно, связано с вылетом команды из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала.

«Конечно, ситуация непростая. Мы все действительно разочарованы. Мы не на это рассчитывали.

Это удар по нашему самолюбию, по нашей самооценке, но теперь мы должны проявить характер. Мы должны поднять голову и двигаться дальше, чтобы достичь цели – выиграть чемпионат Франции.

Всецело понимаем разочарование болельщиков, их ненависть и то, как они ее выразили. Это и для нас удар, мы тоже расстроены», – сказал защитник парижан.

Все фэйлы «ПСЖ» в ЛЧ: легендарные 1:6, нелепые привозы против «МЮ», дырявая стенка для «Сити»