Тренер «Нанта»: «Если бы «ПСЖ» уважал «Реал», то победил бы 3:0. Они проиграли команде, которая гораздо слабее»

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Тренер «Нанта» раскритиковал подход «ПСЖ» к матчу против «Реала» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» не помог сам себе, они не отнеслись к сопернику с уважением. Если бы «ПСЖ» уважал их, то выиграл бы со счетом 3:0. Они поступили неправильно.

Если бы они сыграли этот матч десять раз, то проиграли бы лишь один из них. И это был тот самый раз. Их сожаления связаны с тем, что они проиграли команде, которая гораздо слабее», – сказал Антуан Комбуаре.

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