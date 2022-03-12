Буффон о Доннарумме: «Он в топ-3 лучших вратарей мира вместе с Куртуа и Нойером. Ошибки – часть пути развития»

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Джанлуиджи Буффон поддержал Джанлуиджи Доннарумму.

Ошибка вратаря «ПСЖ» привела к первому голу «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:1, парижане вылетели из турнира.

«Доннарумме не нужны адвокаты. Такие ошибки полезны. Я говорю это, потому что действительно так думаю. Это часть пути развития.

Я уверен, что у этого не будет негативных последствий, у него не возникнет проблем. Более того, Доннарумма уже показал, что обладает необходимой силой, которая позволит преодолеть такие деликатные эпизоды.

Доннарумма – один из лучших в мире. Он входит в топ-3 вместе с Куртуа и Нойером, если быть честным», – сказал вратарь «Пармы» в интервью Corriere dello Sport.

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