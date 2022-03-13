Хави про «Реал» – «ПСЖ»: «С нами такое тоже случалось, это Лига чемпионов. Я поддержал Месси»

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Хави высказался о матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

«Я поддержал Месси. Такое случается в футболе, «Реал» перевернул игру благодаря вере и желанию и прошел дальше. Это Лига чемпионов. С нами такое тоже случалось.

Если вы понижаете интенсивность, то вас могут обыграть», – сказал тренер «Барселоны».

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