Хави про «Реал» – «ПСЖ»: «С нами такое тоже случалось, это Лига чемпионов. Я поддержал Месси»

высказался о матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

«Я поддержал Месси. Такое случается в футболе, «Реал» перевернул игру благодаря вере и желанию и прошел дальше. Это Лига чемпионов. С нами такое тоже случалось.

Если вы понижаете интенсивность, то вас могут обыграть», – сказал тренер «Барселоны».

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