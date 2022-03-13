Эвра пошутил о хет-трике Роналду: «Бро, пожалуйста, оставайся проблемой для «МЮ»

высмеял критиков .

Во вчерашнем матче 29-го тура между и «Тоттенхэмом» (3:2) португальский форвард оформил хет-трик.

Эвра, игравший за «Ман Юнайтед» вместе с Роналду с 2006 по 2009 годы, опубликовал совместную фотографию с португальцем и написал: «Бро, пожалуйста, оставайся проблемой для «МЮ».

В этом сезоне 37-летний нападающий забил 18 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Он лучший бомбардир команды.

Статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎