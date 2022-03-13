Рой Кин: «Роналду – гений. Почему люди думают, что он не может приносить пользу?»

Рой Кин назвал гением после его хет-трика «Тоттенхэму».

«Роналду выглядел злым, он играл с большой агрессией. Он явно расстроен тем, что произошло на прошлой неделе, но он показал то, что мы видели на протяжении многих лет.

Этот парень – гений, три его гола невероятны. Роналду так много дает команде, почему люди думают, что он не может забивать или приносить пользу?» – сказал экс-полузащитник .

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎