Рой Кин: «Роналду – гений. Почему люди думают, что он не может приносить пользу?»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Рой Кин премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Рой Кин назвал Криштиану Роналду гением после его хет-трика «Тоттенхэму».

«Роналду выглядел злым, он играл с большой агрессией. Он явно расстроен тем, что произошло на прошлой неделе, но он показал то, что мы видели на протяжении многих лет.

Этот парень – гений, три его гола невероятны. Роналду так много дает команде, почему люди думают, что он не может забивать или приносить пользу?» – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎

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