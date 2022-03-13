Гари Невилл: «Роналду на закате карьеры, но он невероятен. Суперзвезда, лучший бомбардир всех времен»

поделился восторгом от игры против .

«Как же Роналду в себя верит! Криштиану на закате карьеры, но он просто невероятен. Это суперзвезда современного футбола, один из величайших игроков всех времен и лучший бомбардир всех времен.

Должен сказать, что «Манчестер Юнайтед» не так хорош. Но в футболе случаются волшебные моменты. Фанаты стоят на ушах, потому что увидели Роналду. Они чувствуют, что увидели что-то особенное», – сказал экс-защитник .

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎