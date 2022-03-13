Кин о 807 голах Роналду: «Огромное число. Забивать – самое сложное. Некоторые не забивают даже на тренировках!»

Рой Кин высказался о том, что забил 807 голов за карьеру.

Форвард «Манчестер Юнайтед» сделал хет-трик в игре против (3:2) и побил мировой рекорд Йозефа Бицана, у которого 805 голов в официальных матчах.

«Забудьте о ФИФА, это огромное число. Забивать – самое сложное в футболе. Некоторые не забивают даже на тренировках! Что еще можно сказать о нем? Он гений!» – сказал экс-полузащитник .

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎