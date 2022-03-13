Роналду получил 10 из 10 от Sky Sports за игру с «Тоттенхэмом». Худшие оценки в «МЮ» – у Магуайра и Рэшфорда

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм Давид Де Хеа Уго Льорис Неманя Матич Поль Погба Сон Хын Мин Рафаэль Варан Мэтт Доэрти Харри Магуайр Пьер-Эмиль Хейбьерг Эрик Дайер Харри Кейн Бен Дэвис 1993 Фред Алекс Теллес Серхио Регилон Родриго Бентанкур Маркус Рэшфорд Диогу Далот Кристиан Ромеро Джейдон Санчо Деян Кулусевски Футбол

Sky Sports оценил действия игроков в матче «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, оформивший в этой игре хет-трик, получил от британского телеканала 10 из 10 баллов. Он стал лучшим игроком матча по версии Sky Sports.

Оценки игроков «МЮ»: Давид Де Хеа – 6, Диогу Далот – 7, Рафаэль Варан – 6, Харри Магуайр – 5, Алекс Теллес – 7, Фред – 7, Неманя Матич – 7, Джейдон Санчо – 7, Поль Погба – 7, Маркус Рэшфорд – 5, Криштиану Роналду – 10.

Оценки игроков «Тоттенхэма»: Уго Льорис – 6, Мэтт Доэрти – 6, Кристиан Ромеро – 6, Эрик Дайер – 6, Бен Дэвис – 6, Серхио Регилон – 7, Родриго Бентанкур – 6, Пьер-Эмиль Хейбьерг – 6, Деян Кулусевски – 7, Харри Кейн – 7, Сон Хын Мин – 6.

Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные