Роналду получил 10 из 10 от Sky Sports за игру с «Тоттенхэмом». Худшие оценки в «МЮ» – у Магуайра и Рэшфорда

Sky Sports оценил действия игроков в матче «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».

Нападающий , оформивший в этой игре хет-трик, получил от британского телеканала 10 из 10 баллов. Он стал лучшим игроком матча по версии Sky Sports.

Оценки игроков «МЮ»: Давид Де Хеа – 6, Диогу Далот – 7, Рафаэль Варан – 6, Харри Магуайр – 5, Алекс Теллес – 7, Фред – 7, Неманя Матич – 7, Джейдон Санчо – 7, – 7, – 5, Криштиану Роналду – 10.

Оценки игроков : Уго Льорис – 6, Мэтт Доэрти – 6, Кристиан Ромеро – 6, Эрик Дайер – 6, Бен Дэвис – 6, Серхио Регилон – 7, Родриго Бентанкур – 6, Пьер-Эмиль Хейбьерг – 6, Деян Кулусевски – 7, Харри Кейн – 7, Сон Хын Мин – 6.

Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎