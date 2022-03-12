Ральф Рангник: «Роналду доказал, что до сих пор достаточно хорош для игры за «МЮ»

Главный тренер «МЮ» подвел итоги матча с (3:2) в 29-м туре .

победил благодаря хет-трику форварда .

«Роналду был частью команды и помогал, когда надо было играть в обороне, а защищаться нам приходилось часто. Он провел отличный матч, но то же стоит сказать и о всей команде.

Я не ожидал, что он забьет столько голов, но предполагал, что он забьет хотя бы один, потому и поставил его в состав. Он так хорошо поработал на тренировке в четверг, что я решил выпустить его в старте, а не на замену.

Мы продемонстрировали правильный настрой и заслужили победу. Мы как минимум сыграли достаточно агрессивно, проявили желание выиграть. Как я и говорил, победит тот, кто больше будет этого хотеть.

В первом тайме мы были по-настоящему хороши, моменты у них возникали лишь тогда, когда мы позволяли им слишком легко входить в нашу штрафную.

Это важная победа. Надо было выигрывать, чтобы продолжать борьбу за место в четверке. Также мы получим импульс перед матчем с «Атлетико».

Роналду доказал, что до сих пор достаточно хорош для игры за «МЮ». Он способен быть частью команды, и это именно то, что нам надо, чтобы добиться успеха по итогам сезона», – сказал Рангник Sky Sports.

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