«Роналду и Месси – лучшие игроки эпохи. Без Криштиану у «МЮ» был бы не лучший вечер». Конте о поражении «Тоттенхэма»

Антонио Конте считает, что без Криштиану Роналду у «МЮ» были бы проблемы с «Тоттенхэмом».

Португальский форвард сделал хет-трик в матче 29-го тура и принес победу со счетом 3:2.

«Мы говорим о футболисте, который не впервые доказал, что является топ-игроком.

и – лучшие футболисты мира в эту эпоху. Они играют решающую роль, когда ты выходишь на матч против них.

Без Роналду у «МЮ» сегодня был бы не лучший вечер», – отметил главный тренер .