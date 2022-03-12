«Роналду и Месси – лучшие игроки эпохи. Без Криштиану у «МЮ» был бы не лучший вечер». Конте о поражении «Тоттенхэма»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте считает, что без Криштиану Роналду у «МЮ» были бы проблемы с «Тоттенхэмом».

Португальский форвард сделал хет-трик в матче 29-го тура АПЛ и принес «Манчестер Юнайтед» победу со счетом 3:2.

«Мы говорим о футболисте, который не впервые доказал, что является топ-игроком.

Криштиану Роналду и Лионель Месси – лучшие футболисты мира в эту эпоху. Они играют решающую роль, когда ты выходишь на матч против них.

Без Роналду у «МЮ» сегодня был бы не лучший вечер», – отметил главный тренер «Тоттенхэма».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные