Роналду о 3:2 с «Тоттенхэмом»: «Безмерно рад хет-трику. «МЮ» доказал, что может обыграть кого угодно»

Форвард высказался о хет-трике в ворота .

3 гола португальца помогли его команде победить в матче 29-го тура .

«Безмерно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»!

Ничто не сравнится с ощущениями от того, что ты снова выходишь на поле и помогаешь команде голами и своим усердием.

Мы вновь доказали, что можем обыграть любую команду в любой момент, если будем упорно работать и сплотимся.

Для «МЮ» нет пределов. Вперед, «дьяволы»!» – сказано в сообщении Роналду в Instagram.

Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом» – 3:2