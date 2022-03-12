Роналду о 3:2 с «Тоттенхэмом»: «Безмерно рад хет-трику. «МЮ» доказал, что может обыграть кого угодно»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о хет-трике в ворота «Тоттенхэма».
3 гола португальца помогли его команде победить в матче 29-го тура АПЛ.
«Безмерно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»!
Ничто не сравнится с ощущениями от того, что ты снова выходишь на поле и помогаешь команде голами и своим усердием.
Мы вновь доказали, что можем обыграть любую команду в любой момент, если будем упорно работать и сплотимся.
Для «МЮ» нет пределов. Вперед, «дьяволы»!» – сказано в сообщении Роналду в Instagram.
Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом» – 3:2