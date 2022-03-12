Роналду о 3:2 с «Тоттенхэмом»: «Безмерно рад хет-трику. «МЮ» доказал, что может обыграть кого угодно»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм соцсети Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о хет-трике в ворота «Тоттенхэма».

3 гола португальца помогли его команде победить в матче 29-го тура АПЛ.

«Безмерно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»!

Ничто не сравнится с ощущениями от того, что ты снова выходишь на поле и помогаешь команде голами и своим усердием.

Мы вновь доказали, что можем обыграть любую команду в любой момент, если будем упорно работать и сплотимся.

Для «МЮ» нет пределов. Вперед, «дьяволы»!» – сказано в сообщении Роналду в Instagram.

Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом» – 3:2

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