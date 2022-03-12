Маурисио Почеттино: «Навас поддержал Доннарумму после матча с «Реалом». У них хорошие отношения»

высказался об отношениях и .

Ранее появлялась информация, что Навас был в ярости из-за выхода Доннаруммы в старте на матч с «Реалом» (1:3).

«Мы все разочарованы, но ничего не сломалось. Они два отличных голкипера, у них хорошие отношения. Навас поддержал Доннарумму и всю команду [после матча].

Вопрос не в доверии, здесь нужно было сделать выбор. В футболе всегда приходится принимать решения в зависимости от разных факторов. Мы всегда можем сделать анализ после матчей», – сказал тренер .