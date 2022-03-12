Фанаты «ПСЖ» призвали руководство уйти в отставку и раскритиковали игроков: «Клуб заслуживает людей, которые служат ему, а не пользуются им»

Фанаты призвали руководство уйти в отставку.

Объединение Collectif Ultras Paris выступило с открытым письмом, где критике подверглись руководители, игроки и тренер парижского клуба.

«Неприемлемое и неизбежное разочарование, о котором мы говорили и которого боялись, к сожалению, произошло.

Как настроиться на покорение вершин, если сезон, по ощущениям, начинается в феврале, а в домашних турнирах играешь пешком? Как создать настоящий футбольный проект, если команда – это просто набор «звезд», практически не дополняющих друг друга?

С чего бы тренеру пользоваться уважением в раздевалке, когда решения явно принимает не он? Откуда у вас появится желание все перевернуть ради парижан, если на Неделе моды вы появляетесь чаще, чем на встречах с собственными фанатами?

Наша память не коротка. Мы знаем, насколько обязаны , ничего личного здесь нет, но очевидно, он не подходит для этой работы.

Нынешняя ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях и ежедневного участия президента. Наш «ПСЖ» заслуживает людей, которые служат клубу, а не пользуются им», – говорится в заявлении фанатов.

Свое заявление фанаты сопроводили фразой «Руководство в отставку!»