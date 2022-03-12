Почеттино о поражении от «Реала»: «ПСЖ» был сильнее до 60-й минуты. Не понимаю, почему не свистнули фол на Доннарумме»

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Маурисио Почеттино Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Маурисио Почеттино проанализировал поражение «ПСЖ» от «Реала» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Как я себя чувствую? Не очень хорошо. Мы проанализировали этот вылет. Мы были хороши дома и 60 минут матча в Мадриде.

Я плохо себя чувствую, ощущаю ярость, выплескиваю дискомфорт. По ночам трудно уснуть. Но нужно думать о чемпионате Франции.

Если анализировать матч, то до 60-й минуты мы были сильнее. Мы посмотрели игру несколько раз. Я не понимаю, почему не свистнули фол на Доннарумме.

Все сошлось. Мы не знали, как справиться с трудностями», – сказал тренер «ПСЖ».

Все фэйлы «ПСЖ» в ЛЧ: легендарные 1:6, нелепые привозы против «МЮ», дырявая стенка для «Сити»

Чудовищный привоз Доннаруммы, с которого все началось. А «ПСЖ» видит судейский позор

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные