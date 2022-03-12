Почеттино о поражении от «Реала»: «ПСЖ» был сильнее до 60-й минуты. Не понимаю, почему не свистнули фол на Доннарумме»

проанализировал поражение «ПСЖ» от «Реала» (1:3) в чемпионов.

«Как я себя чувствую? Не очень хорошо. Мы проанализировали этот вылет. Мы были хороши дома и 60 минут матча в .

Я плохо себя чувствую, ощущаю ярость, выплескиваю дискомфорт. По ночам трудно уснуть. Но нужно думать о чемпионате Франции.

Если анализировать матч, то до 60-й минуты мы были сильнее. Мы посмотрели игру несколько раз. Я не понимаю, почему не свистнули фол на Доннарумме.

Все сошлось. Мы не знали, как справиться с трудностями», – сказал тренер «ПСЖ».

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