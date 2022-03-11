Навас был в ярости, что Доннарумма вышел в старте на «Реал», и не скрывал эмоций

злится, что за против «Реала» сыграл .

35-летний голкипер был в ярости, когда узнал, что место в воротах «ПСЖ» в этом матче займет Доннарумма, и не скрывал эмоций, пишет L’Équipe.

Навас хотел сыграть против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», так как провел в мадридском клубе пять сезонов.

23-летний итальянец в этом сезоне отыграл 13 матчей за «ПСЖ», а Навас провел 21 игру во всех турнирах.

Напомним, что Доннарумма неудачно сыграл в эпизоде с первым пропущенным голом, проиграв борьбу форварду «Реала» Кариму Бензема. В итоге победил со счетом 3:1.

Чудовищный привоз Доннаруммы: сгорел под давлением Бензема и мгновенно пропустил. Ох