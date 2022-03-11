«ПСЖ» усилил меры безопасности на базе после вылета из ЛЧ от «Реала»

После вылета «ПСЖ» из на базе парижан усилены меры безопасности.

Сегодня футболисты французского клуба вернулись к тренировкам после вылета из Лиги чемпионов от на стадии 1/8 финала.

Как пишет RMC Sport, на базе команды усилены меры безопасности. Это сделали, чтобы избежать возможных инцидентов.

Когда футболисты приехали на тренировку, около базы не было ни одного болельщика. Несмотря на это, там находилось как минимум 30 сотрудников частной охранной фирмы.

Следующую игру «ПСЖ» проведет в воскресенье, 13 марта. Соперником команды Маурисио Почеттино станет «Бордо».

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