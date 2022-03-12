Рангник о Рэшфорде: «Если он думает о переходе в другой клуб, то может сделать это, но летом. Сейчас окно закрыто»

высказался о будущем в «МЮ».

«Я говорил с ним вчера и позавчера, но ничего не знаю об этом [о желании Рэшфорда обдумать будущее в ].

Я уже 25 лет в профессиональном футболе, и я решил не обращать особого внимания на то, что происходит в медиа. Рэшфорд мне ничего не говорил. Он сказал, что все еще счастлив [в клубе] и хочет играть на высоком уровне за «МЮ». Он ничего не говорил о том, что его что-то не устраивает.

Я не думаю, что не хватало игрового времени. За те 13-14 игр, что я здесь, он чаще выходил в старте, чем нет. Так что не думаю, что это проблема. Он ничего не говорил об этом, когда мы общались вчера.

Но сейчас трансферное окно закрыто. Даже в том случае, если предположим, что он и его агенты или его семья в какой-то момент подумают о переходе в другой клуб, что ж, тогда он может сделать это, но летом.

Сейчас трансферное окно закрыто, и все это никак не связано с играми против «Тоттенхэма» и «Атлетико», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 24-летний форвард забил 5 голов в 24 матчах за «МЮ». Его статистика – здесь.