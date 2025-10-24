  • Спортс
  • Симонян о 99-летии: «Мне где-то неловко: вся моя плеяда уже ушла «туда», а я пока держусь»
0

Никита Симонян высказался о своем возрасте.

12 октября первому вице-президенту РФС, экс-игроку сборной СССР и «Спартака» исполнилось 99 лет.

«Секрет долголетия — в долголетии! Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. 

А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только «Спартак», но и вообще всех — уже ушла «туда», а я пока что держусь», — сказал Симонян.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
