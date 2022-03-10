«МЮ» и Рангник не знали, что Роналду летал в Португалию на выходные, но форварда не накажут

летал в Португалию без разрешения .

Форвард отправился в Португалию, когда стало ясно, что он не сможет сыграть с «Манчестер Сити» (1:4) в 28-м туре . Это удивило его партнеров по команде.

По данным The Telegraph, тренер не знал, что Роналду улетел на родину. Футболист не получал у клуба разрешение на отъезд. Несмотря на это, «Юнайтед» спокойно относится к сложившейся ситуации, португальца не накажут.

Однако в «МЮ» заявили, что это обычная практика для игроков – они часто пользуются возможностью увидеть семью, когда получают выходные. Футболисты поступали подобным образом и в предыдущие недели.

Роналду не был обязан присутствовать на матче с , так как он травмирован.

Криштиану пропустил тренировку в пятницу, а затем улетел в Португалию. Роналду вернулся в Англию в понедельник вечером. Во вторник и среду он был на базе «МЮ», но не тренировался с командой.

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