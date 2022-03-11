Роналду озадачило решение «МЮ» назначить временного тренера после отставки Сульшера

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Криштиану Роналду с непониманием относится к некоторым решениям боссов «Ман Юнайтед».

Португальский форвард был озадачен, когда клуб решил назначить временного тренера после отставки Оле-Гуннара Сульшера, пишет Daily Mail.

Напомним, Ральф Рангник сменил Сульшера на посту тренера «МЮ» в ноябре 2021 года. В заявлении клуб отметил, что немец будет работать с командой лишь до конца сезона-2021/22, а затем в команду придет постоянный специалист.

Сообщалось, что основные кандидаты «МЮ» на этот пост – Мариусио Почеттино и Эрик тен Хаг.

В этом сезоне 37-летний форвард забил 15 голов в 31 матче за «МЮ» во всех турнирах. В 10 играх за клуб в 2022 году он отличился лишь один раз. Полная статистика Роналду – здесь.

Роналду махнул в Португалию, поняв, что не сыграет с «Сити» из-за травмы. Партнеры по «МЮ» ожидали его на трибунах

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