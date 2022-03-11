Роналду может сыграть с «Тоттенхэмом». Об этом заявил Рангник

может сыграть за в матче с .

Об этом сообщил главный тренер манкунианцев .

«Криштиану возобновил тренировки вчера, провел занятие полностью, и я ожидаю, что он будет тренироваться и сегодня.

Он хорошо тренировался, поэтому я думаю, что он будет доступен к участию в завтрашней игре», – заявил немецкий специалист.

37-летний португалец из-за травмы бедра пропустил предыдущий матч «МЮ» против «Манчестер Сити» (1:4).

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоится 12 марта. Начало – в 20:30 по московскому времени.