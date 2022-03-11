Роналду может сыграть с «Тоттенхэмом». Об этом заявил Рангник

Криштиану Роналду может сыграть за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Тоттенхэмом».
Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Ральф Рангник.
«Криштиану возобновил тренировки вчера, провел занятие полностью, и я ожидаю, что он будет тренироваться и сегодня.
Он хорошо тренировался, поэтому я думаю, что он будет доступен к участию в завтрашней игре», – заявил немецкий специалист.
37-летний португалец из-за травмы бедра пропустил предыдущий матч «МЮ» против «Манчестер Сити» (1:4).
Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоится 12 марта. Начало – в 20:30 по московскому времени.