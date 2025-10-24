Рэшфорд перед класико: «Барса» не в лучшей форме, но все равно в хорошем положении. Покажем свою лучшую версию – станем одной из лучших команд в мире»
Маркус Рэшфорд высказался в преддверии класико.
Матч 10-го тура Ла Лиги «Реал» – «Барселона» пройдет в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу».
«Сейчас мы не в лучшей форме, но все равно в хорошем положении. Мы должны продолжать работать, чтобы показать свою лучшую версию. Сделаем это – станем одной из лучших команд в мире.
Хотим сохранять позитивный настрой, и лучшим способом сделать это была победа [над «Олимпиакосом» – 6:1] с большим количеством голов», – сказал форвард «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости