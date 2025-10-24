  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэшфорд перед класико: «Барса» не в лучшей форме, но все равно в хорошем положении. Покажем свою лучшую версию – станем одной из лучших команд в мире»
12

Рэшфорд перед класико: «Барса» не в лучшей форме, но все равно в хорошем положении. Покажем свою лучшую версию – станем одной из лучших команд в мире»

Маркус Рэшфорд высказался в преддверии класико.

Матч 10-го тура Ла Лиги «Реал» – «Барселона» пройдет в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу».

«Сейчас мы не в лучшей форме, но все равно в хорошем положении. Мы должны продолжать работать, чтобы показать свою лучшую версию. Сделаем это – станем одной из лучших команд в мире.

Хотим сохранять позитивный настрой, и лучшим способом сделать это была победа [над «Олимпиакосом» – 6:1] с большим количеством голов», – сказал форвард «Барселоны».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
logoКласико
logoМаркус Рэшфорд
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркус Рэшфорд: «Класико – самый большой матч в футболе, самый просматриваемый в мире, нечто особенное. «Барселоне» важно контролировать игру настолько, насколько это возможно»
вчера, 21:07
Вальдано о класико: «Я ожидал, что «Барса» будет сильнее физически – у них не было КЧМ, они отдыхали. Этот матч будет важным показателем»
вчера, 15:19
Фигу о класико: «Реал» победит 3:1, они используют прошлый год как мотивацию. Явного фаворита нет никогда, но у хозяев поля небольшое преимущество»
вчера, 13:13
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» против «Пизы», «Интер» сыграет с «Наполи» в субботу
26 минут назад
Генсек РФС: «РПЛ молодеет. В Европе есть только три чемпионата, где молодежь играет больше»
44 минуты назад
Победы «Краснодара» и «Локо», золото Мельниковой на ЧМ, 5:0 в дерби «Спартака» и «Динамо», новый контракт Месси и другие новости
сегодня, 04:10
Директор «Акрона» о переносе матча с «Локо» в Саранск: «Самара готовится к проведению форума «Россия — спортивная держава». Рассчитываем на успех»
сегодня, 03:59
Всего 5 игроков играли за «ПСЖ» и «Арсенал». Вспомнить пятого – невозможный челлендж
сегодня, 03:00Тесты и игры
Экс-тренер Уайлдера о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»
вчера, 22:10
«Ливерпуль» следит за Семеньо, «МЮ» и «Тоттенхэм» тоже интересовались вингером «Борнмута». До лета трансфер почти нереален, в межсезонье потребуется около 75 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 22:01
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
вчера, 22:00Тесты и игры
Лещук не отнес «Зенит» к клубам с самой богатой историей: «Это «Динамо» и «Спартак», если взять СССР»
вчера, 21:36
Аршавин считает, что Месси лучше Роналду: «Конечно. Богом ему дано больше»
вчера, 21:27
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о Торопе: «Словосочетание «преемник Акинфеева» — это черная метка. Верим в Славу, без ошибок не бывает футбола»
12 минут назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье
сегодня, 04:39
«Без Миранчука «Динамо» надо провести лучший матч в сезоне, прыгнуть выше головы». Силкин об игре с «Зенитом»
сегодня, 03:43
Симонян о 99-летии: «Мне где-то неловко: вся моя плеяда уже ушла «туда», а я пока держусь»
сегодня, 03:28
39-летний Джеко – самый возрастной автор гола в истории ЛК
сегодня, 03:14
Фанаты «Фейеноорда» устроили файер-шоу перед матчем с «Панатинаикосом» в ЛЕ. Начало игры дважды переносили из-за шторма «Бенджамин»
вчера, 21:57Фото
«Рома» проиграла 3 домашних матча подряд впервые с 2011 года. При Гасперини у римлян 4 поражения в 10 играх
вчера, 21:32
«Фиорентина» лидирует в ЛК после 2-го тура, «Райо» – 8-й, «Ноа» – 12-й, АЕК Николича – 13-й, «Пэлас» – 16-й, «Шахтер» – 17-й, киевское «Динамо» – 34-е
вчера, 21:22
Маркус Рэшфорд: «Класико – самый большой матч в футболе, самый просматриваемый в мире, нечто особенное. «Барселоне» важно контролировать игру настолько, насколько это возможно»
вчера, 21:07
Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои – это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»
вчера, 20:56