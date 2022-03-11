Рангник не знал, что Роналду уезжал в Португалию: «Нет смысла оглядываться назад. Не спрашивал, счастлив ли он в «МЮ»

прокомментировал ситуацию вокруг .

Португалец пропустил прошлый матч против «Манчестер Сити» (1:4) из-за травмы.

– Я не спрашивал его, счастлив ли он в Манчестере и в этом клубе. Для меня самое важное заключается в том, чтобы он был в форме и что он возобновил тренировки вчера.

– Знали ли вы и клуб о том, что Криштиану отправился в Португалию на прошлых выходных?

– Нет. Нет смысла оглядываться на то, что происходило в последние шесть или семь дней.

Для меня важно, что происходит сегодня и завтра. На мой взгляд, вообще нет смысла затрагивать эту тему еще раз.

Важно то, что Роналду и Эдинсон Кавани вернулись к тренировкам и могут сыграть против «Тоттенхэма», – заявил главный тренер .

Роналду махнул в Португалию, поняв, что не сыграет с «Сити» из-за травмы. Партнеры по «МЮ» ожидали его на трибунах