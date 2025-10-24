Директор «Акрона» о переносе матча с «Локо» в Саранск: «Самара готовится к проведению форума «Россия — спортивная держава». Рассчитываем на успех»

Гендиректор «Акрона» высказался в преддверии домашнего матча с «Локомотивом».

Игра 13-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Саранске.

«Полагаю, где-то 8–10 тысяч зрителей мы соберем — в Саранске соскучились по футболу, и зрительский интерес к нашему матчу с «Локомотивом » достаточно высокий. Так что не думаю, что мы потеряем в плане посещаемости из-за переноса матча из Самары. Скорее даже заработаем.

Игру пришлось переносить в Саранск в связи с тем, что Самара готовится к проведению форума «Россия — спортивная держава», мероприятия которого должны пройти и на нашем домашнем стадионе. Когда летом составлялся календарь сезона РПЛ, точные даты форума были еще не до конца известны, плюс на стадионе «Солидарность Арена» играют две команды — «Крылья Советов» и мы.

Прекрасно понимаем, что мы как команда развиваемся — об этом постоянно говорим и я, и главный тренер, а остальное покажет результат на поле. Настраиваемся на то, чтобы выходить и побеждать в матче с «Локомотивом». Да, эта команда еще не проигрывала в нынешнем чемпионате, но мы верим в себя. По последним матчам видим, что наша команда становится сильнее, поднимаемся вверх, поэтому рассчитываем на успех в ближайшем туре», – сказал Константин Клюшев.