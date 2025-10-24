  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Акрона» о переносе матча с «Локо» в Саранск: «Самара готовится к проведению форума «Россия — спортивная держава». Рассчитываем на успех»
11

Директор «Акрона» о переносе матча с «Локо» в Саранск: «Самара готовится к проведению форума «Россия — спортивная держава». Рассчитываем на успех»

Гендиректор «Акрона» высказался в преддверии домашнего матча с «Локомотивом».

Игра 13-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Саранске.

«Полагаю, где-то 8–10 тысяч зрителей мы соберем — в Саранске соскучились по футболу, и зрительский интерес к нашему матчу с «Локомотивом» достаточно высокий. Так что не думаю, что мы потеряем в плане посещаемости из-за переноса матча из Самары. Скорее даже заработаем. 

Игру пришлось переносить в Саранск в связи с тем, что Самара готовится к проведению форума «Россия — спортивная держава», мероприятия которого должны пройти и на нашем домашнем стадионе. Когда летом составлялся календарь сезона РПЛ, точные даты форума были еще не до конца известны, плюс на стадионе «Солидарность Арена» играют две команды — «Крылья Советов» и мы.

Прекрасно понимаем, что мы как команда развиваемся — об этом постоянно говорим и я, и главный тренер, а остальное покажет результат на поле. Настраиваемся на то, чтобы выходить и побеждать в матче с «Локомотивом». Да, эта команда еще не проигрывала в нынешнем чемпионате, но мы верим в себя. По последним матчам видим, что наша команда становится сильнее, поднимаемся вверх, поэтому рассчитываем на успех в ближайшем туре», – сказал Константин Клюшев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoАкрон
Константин Клюшев
Самара-Арена
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
стадионы
Мордовия Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» победил «Балтику», «Краснодар» разгромил «Сочи»
вчера, 20:01
Генич и Жичкин прокомментируют матч «Спартак» – «Оренбург» в 13-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – игру «Зенита» и «Динамо»
вчера, 12:59
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
вчера, 09:29
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» против «Пизы», «Интер» сыграет с «Наполи» в субботу
25 минут назад
Генсек РФС: «РПЛ молодеет. В Европе есть только три чемпионата, где молодежь играет больше»
43 минуты назад
Рэшфорд перед класико: «Барса» не в лучшей форме, но все равно в хорошем положении. Покажем свою лучшую версию – станем одной из лучших команд в мире»
сегодня, 04:22
Победы «Краснодара» и «Локо», золото Мельниковой на ЧМ, 5:0 в дерби «Спартака» и «Динамо», новый контракт Месси и другие новости
сегодня, 04:10
Всего 5 игроков играли за «ПСЖ» и «Арсенал». Вспомнить пятого – невозможный челлендж
сегодня, 03:00Тесты и игры
Экс-тренер Уайлдера о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»
вчера, 22:10
«Ливерпуль» следит за Семеньо, «МЮ» и «Тоттенхэм» тоже интересовались вингером «Борнмута». До лета трансфер почти нереален, в межсезонье потребуется около 75 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 22:01
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
вчера, 22:00Тесты и игры
Лещук не отнес «Зенит» к клубам с самой богатой историей: «Это «Динамо» и «Спартак», если взять СССР»
вчера, 21:36
Аршавин считает, что Месси лучше Роналду: «Конечно. Богом ему дано больше»
вчера, 21:27
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о Торопе: «Словосочетание «преемник Акинфеева» — это черная метка. Верим в Славу, без ошибок не бывает футбола»
11 минут назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье
59 минут назад
«Без Миранчука «Динамо» надо провести лучший матч в сезоне, прыгнуть выше головы». Силкин об игре с «Зенитом»
сегодня, 03:43
Симонян о 99-летии: «Мне где-то неловко: вся моя плеяда уже ушла «туда», а я пока держусь»
сегодня, 03:28
39-летний Джеко – самый возрастной автор гола в истории ЛК
сегодня, 03:14
Фанаты «Фейеноорда» устроили файер-шоу перед матчем с «Панатинаикосом» в ЛЕ. Начало игры дважды переносили из-за шторма «Бенджамин»
вчера, 21:57Фото
«Рома» проиграла 3 домашних матча подряд впервые с 2011 года. При Гасперини у римлян 4 поражения в 10 играх
вчера, 21:32
«Фиорентина» лидирует в ЛК после 2-го тура, «Райо» – 8-й, «Ноа» – 12-й, АЕК Николича – 13-й, «Пэлас» – 16-й, «Шахтер» – 17-й, киевское «Динамо» – 34-е
вчера, 21:22
Маркус Рэшфорд: «Класико – самый большой матч в футболе, самый просматриваемый в мире, нечто особенное. «Барселоне» важно контролировать игру настолько, насколько это возможно»
вчера, 21:07
Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои – это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»
вчера, 20:56