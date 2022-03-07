Рэшфорд обеспокоен малым количеством игровой практики в «МЮ» и хочет конкретики по поводу перспектив в клубе

Маркус Рэшфорд задумался о своих перспективах в «Манчестер Юнайтед».
24-летний форвард обеспокоен тем, что не имеет твердого места в стартовом составе команды.
Дерби с «Манчестер Сити» (1:4) англичанин начал на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме.
В этом году у Рэшфорда всего два выхода в стартовом составе «МЮ» в АПЛ. Шесть раз он выходил на замену, а игру с «Лидсом» (4:2) полностью провел на скамейке запасных.
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что нападающий по-прежнему максимально профессионально относится к ситуации, однако хочет получить конкретику по поводу своих перспектив.
Статистику футболиста можно изучить здесь.