«Решения ФИФА и УЕФА работают на развитие отечественного футбола». Терюшков об отстранении российских команд

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Роман Терюшков отреагировал на отстранение российских команд от международных турниров. 

После этого появилась информация, что FIFPro просит ФИФА разрешить легионерам РПЛ расторгнуть контракты с клубами.

«Этого [оттока иностранных футболистов] стоило ожидать, я говорил о легионерах год назад, что надо избавляться от игроков с иностранным паспортом, чтобы развивать российский футбол, давать дорогу нашим молодым игрокам. Сейчас мировое сообщество играет явно не по спортивным принципам, а по политическим, соответственно, всем игрокам ФИФА и УЕФА без санкций разрешили в одностороннем порядке разорвать контракты.

У нас тоже есть легионеры, мы были вынуждены их пригласить в команду, потому что рынок российских игроков небольшой. Александр Филин у нас имеет российский паспорт, он уроженец Симферополя, никаких проблем не было. Никаких проблем с остальными иностранными игроками не было.

Я считаю, что решения, которые озвучены ФИФА и УЕФА, работают на развитие отечественного футбола, мы видим, что ушли два тренера в «Динамо» и «Локомотиве». Ничего страшного, это решение будет способствовать развитию нашего футбола. То, что УЕФА и ФИФА забыли свои принципы, олимпийские принципы, приняли политические решения, означает, что спорт для них стал инструментом политических решений. К этому нужно было быть готовым, в «Химках» готовы к любому развитию ситуации, в том числе готовы к отъезду легионеров.

Мы считаем наших игроков профессионалами, если как-то сложится по-другому, то ничего страшного, у нас есть большая скамейка запасных с молодыми ребятами. Будем подключать училища олимпийского резерва и, в принципе, все спортивные школы на территории Московской области, почти в каждом муниципалитете есть направления футбола, будем оттуда ребят вытаскивать. Сейчас от европейцев никаких предложений клубу не поступало и не было. Но мы будем готовы к любому развитию событий», – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».

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