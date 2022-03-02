Блаттер о Путине: «Сейчас это уже не тот человек, что раньше. Выражаю солидарность украинскому народу»

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Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что поменял свое мнение о Владимире Путине.

85-летний швейцарец рассказал, что после присуждения России права принять ЧМ-2018 у него сложились «дружественные и сердечные отношения» с Путиным.

«Если посмотреть на текущую ситуацию, а также на Путина, выступающего на телевидении, – сейчас это уже не тот человек, что раньше.

Что касается исключения российских команд от соревнований, то спорт справедливо – после небольших сомнений изначально – последовательно отреагировал и показал России красную карточку. Я также рад, что и Швейцария дала четкий сигнал.

Хочу выразить солидарность и сочувствие украинскому народу и их отважным бойцам сопротивления», – сказал Блаттер.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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