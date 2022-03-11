РПЛ сегодня обсудит расширение лиги до 18 клубов и мораторий на вылет команд в ФНЛ

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РПЛ могут расширить и ввести мораторий на вылет команд в Олимп-ФНЛ.

По данным «РБ Спорт», эти вопрос обсудят сегодня на рабочем совещании клубов.

На совещании обсудят расширение лиги до 18 команд уже со следующего сезона, а также возможный мораторий на вылет клубов из высшего дивизиона с сохранением для команд, занявших первое и второе места в ФНЛ, права на повышение в классе.

Оба вопроса являются предлагаемыми мерами для защиты клубов от последствий санкций и нарушения спортивного принципа в РПЛ.

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