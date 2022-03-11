Клубы РПЛ обсудят открытие дополнительного трансферного окна минимум до 18 апреля

В могут открыть дополнительное трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», клубы РПЛ обсудят этот вопрос сегодня. Открытие дополнительного трансферного окна будет обсуждаться в связи с решением ФИФА, которая разрешила игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 30 июня.

Дозаявочный период завершится не ранее 18 апреля, так как предполагается, что он должно закончиться минимум на 10 дней позже, чем тот срок, когда иностранные клубы могут регистрировать приостановивших контракты футболистов.

Кроме того, несколько клубов РПЛ предложили установить запрет на подписание контрактов с игроками, у которых в этом сезоне истекают договоры, если им уже сделано предложение на аналогичных или улучшенных условиях от нынешней команды.

Возможный переход таких футболистов должен быть осуществлен только по согласованию обоих клубов с выплатой компенсации.