Клубы РПЛ предлагают установить потолок зарплат и зафиксировать курс евро

Клубы РПЛ хотят установить потолок зарплат и зафиксировать курс евро.

По информации «РБ Спорт», несколько клубов РПЛ предложили меры по защите команд от последствий санкций и роста курса евро.

На данный момент курс евро по Центробанку РФ составляет почти 133 рубля. Ранее президент Леонид Федун предлагал зафиксировать курс на отметке в 90 рублей.

Сейчас несколько клубов лиги снова подняли этот вопрос. При этом, помимо фиксации курса по соглашению сторон или по курсу ЦБ РФ, они предложили запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте.

Также клубы в связи с возможным массовым отъездом легионеров предлагают установить потолок зарплат по аналогии с .

Все эти вопросы обсудят сегодня, но маловероятно, что они найдут всеобщую поддержку.