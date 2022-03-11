Клубы РПЛ предлагают установить потолок зарплат и зафиксировать курс евро

Клубы РПЛ хотят установить потолок зарплат и зафиксировать курс евро.
По информации «РБ Спорт», несколько клубов РПЛ предложили меры по защите команд от последствий санкций и роста курса евро.
На данный момент курс евро по Центробанку РФ составляет почти 133 рубля. Ранее президент «Спартака» Леонид Федун предлагал зафиксировать курс на отметке в 90 рублей.
Сейчас несколько клубов лиги снова подняли этот вопрос. При этом, помимо фиксации курса по соглашению сторон или по курсу ЦБ РФ, они предложили запретить в будущем выплаты футболистам в иностранной валюте.
Также клубы в связи с возможным массовым отъездом легионеров предлагают установить потолок зарплат по аналогии с Олимп-ФНЛ.
Все эти вопросы обсудят сегодня, но маловероятно, что они найдут всеобщую поддержку.