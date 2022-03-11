«ПСЖ» может продать Неймара летом примерно за 100 млн евро. Эмир Катара устал от бразильца (Ромен Молина)

Неймар может покинуть «ПСЖ» летом.

Как сообщил французский журналист Ромен Молина, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, владеющий «ПСЖ», устал от постоянных проблем, связанных с бразильцем: у отца Неймара плохие отношения с руководством клуба, а футболист постоянно травмируется.

Парижане вылетели из от «Реала» на стадии 1/8 финала, и это пятый сезон с Неймаром в составе, когда команде не удается выиграть турнир.

«ПСЖ» может продать 30-летнего форварда летом, чтобы выручить за него хоть часть заплаченной «Барселоне» суммы. Неймара продадут в клуб, который сделает самое крупное предложение.

В «ПСЖ» понимают, что никто не заплатит 222 млн евро, вложенные клубом в 2017 году, но за бразильца хотят получить сумму, близкую к 100 млн евро.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы, полученной в ноябре.

Полную статистику Неймара можно изучить здесь.

В «ПСЖ» Неймар часто пропускает 1/8 ЛЧ (3 раза за 4 сезона). Травмы испортили его карьеру в «Париже»