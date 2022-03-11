«ПСЖ» может продать Неймара летом примерно за 100 млн евро. Эмир Катара устал от бразильца (Ромен Молина)

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Неймар может покинуть «ПСЖ» летом.

Как сообщил французский журналист Ромен Молина, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, владеющий «ПСЖ», устал от постоянных проблем, связанных с бразильцем: у отца Неймара плохие отношения с руководством клуба, а футболист постоянно травмируется.

Парижане вылетели из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии 1/8 финала, и это пятый сезон с Неймаром в составе, когда команде не удается выиграть турнир.

«ПСЖ» может продать 30-летнего форварда летом, чтобы выручить за него хоть часть заплаченной «Барселоне» суммы. Неймара продадут в клуб, который сделает самое крупное предложение.

В «ПСЖ» понимают, что никто не заплатит 222 млн евро, вложенные клубом в 2017 году, но за бразильца хотят получить сумму, близкую к 100 млн евро.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы, полученной в ноябре.

Полную статистику Неймара можно изучить здесь.

В «ПСЖ» Неймар часто пропускает 1/8 ЛЧ (3 раза за 4 сезона). Травмы испортили его карьеру в «Париже»

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