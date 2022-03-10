Титульный спонсор «Челси» оценивает дальнейшие отношения с клубом после введения санкций против Абрамовича

Спонсор оценивает возможность дальнейшего сотрудничества с клубом.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против и заблокировала активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

Партнер лондонской команды – компания сетей мобильной связи Three – сообщила, что на данный момент находится в процессе переоценки отношений с «Челси». О дальнейших вариантах развития ситуации со стороны компании не сообщается.

Добавим, что Three является титульным спонсором команды.

«Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками