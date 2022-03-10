Великобритания готова найти вариант для продажи «Челси», но при условии, что Абрамович не получит вырученные средства

Великобритания не хочет, чтобы получил деньги за продажу .

Против российского бизнесмена 10 марта были введены санкции, его активы заморожены. Это блокирует возможность продать футбольный клуб.

Но, как пишет BBC, правительство страны готово рассмотреть вариант с предоставлением лицензии, которая позволила бы продать команду, но при условии, что Абрамович не получит вырученные средства.

В правительстве Великобритании считают, что продажа обеспечит клубу жизнеспособность.

Также известно, что лондонский клуб из-за санкций не сможет осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.