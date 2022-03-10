Великобритания готова найти вариант для продажи «Челси», но при условии, что Абрамович не получит вырученные средства

Великобритания не хочет, чтобы Роман Абрамович получил деньги за продажу «Челси».
Против российского бизнесмена 10 марта были введены санкции, его активы заморожены. Это блокирует возможность продать футбольный клуб.
Но, как пишет BBC, правительство страны готово рассмотреть вариант с предоставлением лицензии, которая позволила бы продать команду, но при условии, что Абрамович не получит вырученные средства.
В правительстве Великобритании считают, что продажа обеспечит клубу жизнеспособность.
Также известно, что лондонский клуб из-за санкций не сможет осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.