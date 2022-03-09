Почеттино о травме Мбаппе: «Килиан готов на 100%. Он чувствует себя отлично»

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Маурисио Почеттино высказался о Килиане Мбаппе перед игрой с «Реалом».

Несколько дней назад форвард «ПСЖ» получил повреждение на тренировке.

«Килиан Мбаппе готов на 100%, он хочет попытаться показать лучшую игру! Он чувствует себя отлично», – сказал тренер «ПСЖ» для Canal+.

23-летний француз выйдет в стартовом составе парижан на сегодняшний матч.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.

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