Почеттино о травме Мбаппе: «Килиан готов на 100%. Он чувствует себя отлично»

высказался о перед игрой с .

Несколько дней назад форвард получил повреждение на тренировке.

«Килиан Мбаппе готов на 100%, он хочет попытаться показать лучшую игру! Он чувствует себя отлично», – сказал тренер «ПСЖ» для Canal+.

23-летний француз выйдет в стартовом составе парижан на сегодняшний матч.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.