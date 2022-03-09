Мбаппе, Месси, Бензема, Доннарумма, Модрич, Неймар – в старте на матч «Реал» – «ПСЖ»

«Реал» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

С первых минут игру начнет нападающий парижан , получивший травму на тренировке за несколько дней до матча.

Состав : Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Модрич, Вальверде, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Состав : Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, , Хакими, Паредес, Верратти, Данилу Перейра, Месси, , Мбаппе.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.