Мбаппе, Месси, Бензема, Доннарумма, Модрич, Неймар – в старте на матч «Реал» – «ПСЖ»

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«Реал» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

С первых минут игру начнет нападающий парижан Килиан Мбаппе, получивший травму на тренировке за несколько дней до матча.

Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Модрич, Вальверде, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Состав «ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Паредес, Верратти, Данилу Перейра, Месси, Неймар, Мбаппе.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.

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