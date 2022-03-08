Маурисио Почеттино: «Реал» неслучайно выиграл ЛЧ 13 раз, но «ПСЖ» не боится»

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Маурисио Почеттино заявил, что «ПСЖ» не боится «Реал Мадрид».

«Реал» не изменит свой подход к игре, не считая корректировок в связи с травмами и дисквалификациями. Его философия всегда одна и та же.

Мы хорошо знаем друг друга, мы видели все их матчи, а они видели все наши. Нам нужно будет действовать интенсивно, бороться за контроль мяча и отодвигать игру от своей штрафной. Также можно в этой игре ожидать различных тактических решений, которые будут зависеть от вышедших на поле футболистов.

Пресса в Мадриде пишет о выходе «Реала» в следующий раунд. Мы уважаем эту команду и ее игроков. Мы победили в первом матче и должны сохранять концентрацию.

«Реал» неслучайно победил в Лиге чемпионов 13 раз, но мы не боимся его. Мы знаем, что нас ждет серьезный и требовательный матч.

ЛЧ – турнир, выиграть который хочет любой игрок, любой тренер, любой клуб. Мы постараемся выйти в четвертьфинал.

Мы готовы сражаться и не можем думать о поражении – только о положительном исходе. Это решающий матч, и после него игр в ЛЧ может для нас не быть. Это как финал», – отметил главный тренер «ПСЖ».

Команды встретятся 9 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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