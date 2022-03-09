Робер Пирес: «16 лет назад Анри забил «Реалу» на «Бернабеу». Теперь это может сделать Мбаппе

поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов между «Реалом» и .

– Вас приглашали в «Реал», но вы выбрали «Арсенал»…

– Это правда, но я отказался не из-за страха пойти на такой шаг. В 2000 году у меня были варианты с , «Реалом» и .

Я выбрал «Арсенал», потому что был очень настойчив. Он звонил мне каждый день.

Поэтому я отказал . И мы неплохо поработали, обыграли «Мадрид» в Лиге чемпионов, когда забил на «Бернабеу».

– Каждый раз, когда Анри получал мяч, «Бернабеу» замолкал…

– Да, и в среду то, что сделал Анри, может повторить другой игрок. 16 лет назад это был Анри, теперь это может сделать Мбаппе, – сказал Пирес.

В сезоне-2005/06 «Арсенал» обыграл «Реал» в плей-офф ЛЧ по сумме двух матчей благодаря голу Тьерри Анри на «Сантьяго Бернабеу» (1:0, 0:0).

«Мадрид» сегодня, 9 марта, примет «ПСЖ» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч – 0:1).