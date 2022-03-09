Пеп Гвардиола: «Нелегко быть Месси, Кубок Америки стал облегчением для него. Он пойдет за победой на ЧМ, я не сомневаюсь»

высказался о и .

«Последний ли это чемпионат мира для него? Надеюсь, он будет в порядке, подойдет к турниру в отличной форме, будет хорошо тренироваться. Мы не общались с момента его победы на Кубке Америки, но, конечно, я должен был поздравить его. Это явно стало для него большим облегчением.

Нелегко быть Месси в мире футбола. И сейчас он пойдет за победой на чемпионате мира, я не сомневаюсь».

Об изменениях в игре Месси

«С возрастом у тебя уже нет такой энергии, как в 20 лет. Все мы меняемся, все мы разные. Он изменился, в его ногах и голове – уже миллион игр. Месси адаптируется, и это логично, так и должно быть.

Когда ему было 20-21, у него была безумная энергия, он был готов покорить этот мир. Физика давала ему делать то, о чем мы просили его. Сегодня, в 34-35, он достаточно умен, чтобы знать, когда делать что-то, а когда – нет», – сказал тренер .