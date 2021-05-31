Пеп Гвардиола: «Марадона завоевал Италию, Месси – Испанию, а Агуэро сделал это в Англии»

Главный тренер высоко отозвался о форварде «Барселоны» , сегодня объявившем о завершении карьеры.

«Марадона завоевал Италию, Месси – Испанию, а Агуэро сделал это в Англии. Его цифры говорят сами за себя. Когда у футболиста есть такой внутренний огонь, как у Агуэро, он часто выигрывает матчи в одиночку», – сказал Гвардиола.

Аргентинец выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. Он пять раз выигрывал чемпионат Англии.

Агуэро – все. Посчитали, кому и сколько он забивал (Акинфеев в топ-10 любимых вратарей)

Мы не плачем, просто Агуэро попал еще и нам в глаз 😢 Разбираем каждую деталь того самого гола и наслаждаемся