Пеп Гвардиола: «Для моей карьеры Месси – это все. «Барса» выигрывала бы и без него, но не так много. Он упрощал задачу»

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Пеп Гвардиола рассказал о влиянии Лионеля Месси на свою карьеру.

«Для моей карьеры Месси – это все. Он сделал меня лучше. Тогда в «Барсе» было много звезд в идеальном возрасте, там играли опытные игроки высокого уровня. Между всеми нами возникла хорошая химия. Такое случается раз в жизни. Хави, Иньеста, Пуйоль... Мы бы выигрывали и без Месси, но не так много.

Я сравниваю Месси с Майклом Джорданом в тот момент, когда Фил Джексон смог прочувствовать, что значит иметь в составе лучшего. Они выиграли шесть перстней. Я тоже выигрывал, потому что Месси упрощал задачу.

Я должен ему бутылку вина, ведь благодаря ему я получал более выгодные контракты», – сказал тренер «Манчестер Сити» в интервью Diario Olé.

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