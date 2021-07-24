Пеп Гвардиола: «Хотел, чтобы Месси завершил карьеру в «Барсе». Он самый выдающийся игрок из тех, что я видел»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал уход Лионеля Месси из «Барселоны».

«Это было для меня такой же неожиданностью, как и для всех. Сегодня Лапорта четко объяснил причины.

Как болельщик [«Барселоны»], я бы хотел, чтобы он закончил в этом клубе.

Я просто невероятно благодарен ему, он самый выдающийся игрок из тех, что я видел в своей жизни», – сказал Гвардиола.

«Я не могу принять решение, которое могло бы разрушить клуб. «Барса» превыше всего, даже лучшего игрока в мире». Лапорта все объяснил
 

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Интер
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Лионель Месси
Это просто давление на лигу
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Барселона

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