Данилу Перейра: «Мы увидим совершенно другой «Реал». Но у «ПСЖ» есть оружие, чтобы победить»

Данилу Перейра высказался о предстоящем матче против «Реала» в чемпионов.

«Думаю, наш настрой очень хорош. Мы не должны недооценивать «Реал», но мы хороши. Матч в среду будет совершенно не похож на первый матч. Мы должны быть сосредоточены и так же хороши в тактическом плане, как и в прошлый раз.

Мы уверены в себе. Потому что мы знаем, что обладаем необходимым качеством. Мы уверены во всем, что сделали, и во всем, что могли бы сделать. Благодаря этому нам легче играть и быть уверенными в себе.

Мы увидим «Реал», который уступает в счете. Они будут стремиться к победе, и это будет совершенно другой «Реал». Так что матч будет гораздо более открытым, чем предыдущий, который был тактическим. Мы уже готовы к этому. И у нас есть оружие, чтобы победить , – сказал полузащитник «ПСЖ» France Bleu.